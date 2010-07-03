Роскачество назвало лучшую марку фарша

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Роскачество проверило 17 марок фарша "Домашний" из свинины и говядины и определило производителя, который производит продукт без пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Эксперты изучили состав фарша, оценили его свежесть, вкус приготовленных из фарша котлет, а также проверили содержание антибиотиков и потенциально опасных веществ – всего 68 показателей.

В исследовании участвовала продукция, произведенная в Ленинградской, Белгородской, Кировской, Московской, Псковской, Свердловской и Челябинской областях, а также из Великого Новгорода.

На момент закупки стоимость 1 килограмма фарша составляла от 200 до 430 руб.

Лучшим стал фарш марки "Хороший вкус" из Свердловской области. В этом продукте специалисты не обнаружили опасных для здоровья веществ.

Ранее специалисты дали рекомендации по выбору фарша. Отмечалось, что при покупке фарша нужно обращать внимание на его цвет: он должен быть однородным – от розово-красного до темно-красного оттенка. Если в фарше заметны потемневшие или посеревшие участки, это значит, что продукт начал портиться.

Чем больше в нем говядины, тем ярче будет цвет и, напротив, если в фарше много свинины, то цвет будет более бледным. Покупателям также посоветовали не брать фарш, если не указаны дата изготовления и срок годности.