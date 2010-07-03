Россиянам рассказали, как выбрать настоящее мороженое

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору мороженого. В частности, можно отломить кусочек. Если на продукте есть кристаллики льда – это означает, что мороженое проходило повторную заморозку, сообщает "Вечерняя Москва".
Настоящее мороженое состоит из молока или сливок, натуральных ароматизаторов и стабилизаторов, сливочного масла и яиц. Содержание молока должно превышать 40%.
Если в состав входит пальмовое масло, то продукт переходит в категорию молокосодержащих. Он должен стоить дешевле мороженого, поскольку в его составе присутствуют молочные жиры.
Молочное различают по проценту жирности. В обычном эта цифра составляет 7,5%, в сливочном – от 8 до 11,5%, в пломбире – от 12 до 20%. Чем выше процент, тем более желтым будет цвет.
Ранее специалисты Роскачества изучили продукцию 20 самых распространенных на рынке марок плавленых сыров. До российского Знака качества не дотянул ни один продукт с жирностью от 45% до 60%.
Продукцию оценивали по 70 показателям качества и безопасности. В сырах искали нитраты, фосфаты, пестициды, антибиотики, плесень и бактерии группы кишечной палочки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.