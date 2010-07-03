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09:24

Россиянам рассказали, как выбрать настоящее мороженое

общество еда

09:24

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Фото: Агентство Москва

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору мороженого. В частности, можно отломить кусочек. Если на продукте есть кристаллики льда – это означает, что мороженое проходило повторную заморозку, сообщает "Вечерняя Москва".

Настоящее мороженое состоит из молока или сливок, натуральных ароматизаторов и стабилизаторов, сливочного масла и яиц. Содержание молока должно превышать 40%.

Если в состав входит пальмовое масло, то продукт переходит в категорию молокосодержащих. Он должен стоить дешевле мороженого, поскольку в его составе присутствуют молочные жиры.

Молочное различают по проценту жирности. В обычном эта цифра составляет 7,5%, в сливочном – от 8 до 11,5%, в пломбире – от 12 до 20%. Чем выше процент, тем более желтым будет цвет.

Ранее специалисты Роскачества изучили продукцию 20 самых распространенных на рынке марок плавленых сыров. До российского Знака качества не дотянул ни один продукт с жирностью от 45% до 60%.

Продукцию оценивали по 70 показателям качества и безопасности. В сырах искали нитраты, фосфаты, пестициды, антибиотики, плесень и бактерии группы кишечной палочки.

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общество еда

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