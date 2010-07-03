Плавленые сыры проверили в Роскачестве

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Эксперты проверили плавленые сыры, произведенные в Москве, Петербурге, на Алтае и в других регионах. Итоги исследования опубликованы на сайте Роскачества.

Специалисты изучили продукцию 20 самых распространенных на рынке марок. Однако до российского Знака качества не дотянул ни один плавленый сыр с жирностью от 45% до 60%.

Продукцию оценивали по 70 показателям качества и безопасности. В сырах искали нитраты, фосфаты, пестициды, антибиотики, плесень и бактерии группы кишечной палочки.

В итоговый рейтинг вошли бренды "Б.Ю.Александров", "Веселый молочник", Hochland, "Авида", "Сыробогатов", Viola, "Переяславль", "Ласковое лето", President и "Карат".

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как выбирать яйца, муку, сливочное масло и творог. Они советовали смотреть на срок хранения и место производства.

