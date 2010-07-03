Роскачество накануне Пасхи не нашло пестицидов в куриных яйцах

Роскачество в преддверии Пасхи проверило куриные яйца 38 торговых марок. Ведомство пришло к выводу, что в них не содержится пестицидов, антибиотиков и тяжелых металлов.
"Специалисты не выявили в них тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки", – сказано в сообщении.
В продукции содержится много витаминов А, Е, D3, однако в некоторых образцах были нарушения по количеству жирных кислот. По требованиям Роскачества масса яиц из одной упаковки не должна различаться более чем на 5 граммов. Этому критерию соответствовала продукция 10 торговых марок из всех исследованных.
Специалисты ведомства отмечают, что скорлупа яиц должна быть неповрежденной, чистой, без пятен крови и помета. У исследованной продукции скорлупа нареканий не вызвала. Толщина яиц должна быть не менее 0,4 миллиметра.
Эксперты также проверили, разбиваются ли яйца, если сбросить упаковку с высоты 30 сантиметров. Как правило, меньше разбитых яиц оказывалось в картонной таре. Также эксперты проверили надежность замков на упаковках, переворачивая закрытые упаковки, и в ходе проверки ни один замок не раскрылся.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе. При покупке кулича надо изучить его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой.
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