Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору куличей и яиц на Пасху

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, при покупке яиц следует обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид – они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. Скорлупа должна быть без повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета. Не рекомендуется покупать яйца в местах несанкционированной торговли, к примеру, с рук и автомобилей.
Перед приготовлением яйца надо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить их нужно не меньше 10 минут с момента закипания, чтобы не заболеть сальмонеллезом.
Хранить яйца следует только в холодильнике, диетические – до 7 суток, столовые – от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней. Вареные яйца можно хранить не более 36 часов.
Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху. Сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки (домашние белковые кремы) употреблять нельзя.
Что касается творога для приготовления кулича, то он должен быть белого цвета с кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом. Уточняется, что в нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. Упаковка должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта.
При покупке готового кулича следует изучить его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.
Специалисты не советуют покупать куличи, украшенные разноцветными кондитерскими шариками. Особенно они противопоказаны детям – ими легко подавиться. Предпочтение лучше отдать натуральным украшениям – миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.
Ранее сообщалось, что в ночь на Пасху, с 27 на 28 апреля, продлят работу автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Они будут перевозить пассажиров до 03:30 почти на 160 маршрутах. Список маршрутов разместят на сайте Мосгортранса накануне Пасхи.
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