Роскачество назвало лучшие марки кефира

Роскачество проверило кефир и составило обновленный рейтинг 47 торговых марок продукта по просьбам потребителей. Об этом сообщает портал News.ru.
По результатам исследований, 13 марок кефира признали соответствующими повышенным требованиям стандарта Роскачеств, а также требованиям законодательства. В их числе − "36 копеек", "Агрокомплекс", "Домик в деревне", "Останкинское 1955", "Простоквашино", "Свитлогорье", "Томмолоко", Parmalat.
Специалисты Роскачества опровергли мнения о том, что кефир, который выставлен на продажу в магазинах, якобы содержит антибиотики. Нарушений по микробиологическим показателям также не выявили. Как показал анализ, кефир отнюдь не является "поголовно фальсифицируемым продуктом", заявили эксперты.
В конце марта Роскачество разработало новый ГОСТ на детские молочные смеси. Как рассказали в ведомстве, в ходе проверки, проведенной в конце 2018 года, выяснилось, что состав детских молочных смесей не соответствует заявленному на упаковке. Эту проблему должен решить новый ГОСТ, который предъявляет повышенные и более детальные требования к продукции. Специалисты Росачества подчеркнули, по составу смеси должны быть приближены к грудному молоку.
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