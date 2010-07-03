В Роскачестве рассказали, из чего делают корм для собак

Специалисты Роскачества исследовали корм 39 брендов, цена которого варьируется от 55,44 до 1327,5 рубля за килограмм. Об этом говорится в сообщении организации.
В рамках исследования специалисты изучили 16 отечественных и 23 импортных бренда, которые наиболее популярны на российском рынке. Проверка прошла по 200 показателям качества и безопасности.
По итогам исследования специалисты рассказали, что при проверке корма в них не было обнаружено тяжелых металлов, радионуклидов, микотоксинов и следов антибиотиков. Также эксперты не выявили в нем энтеробактерий, бактерий кишечной палочки, сальмонелл, токсинообразующих анаэробов и других микробов.
Однако исследование показало, что в корме 19 брендов были обнаружены следы различных пестицидов, а еще в 11 – недостаток нужных для здоровья собак аминокислот. Помимо этого, в корме одного бренда выявили металломагнитную стружку, которая могла попасть в еду во время переработки.
Также результаты испытаний показали, что сухой корм действительно содержит нужное количество микро- и макроэлементов, которое рекомендовано нормами потребления для животных. Однако при проверке были обнаружены случаи расхождения фактического и указанного в маркировке количества элементов.
По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что в целом вся продукция оказалась безопасной и нетоксичной. Однако повышенным требованиям Роскачества соответствовали лишь два корма – Perfect Fit и Purina one.
В завершение доклада в Роскачестве напомнили, что в среднем срок годности сухого корма составляет один год, однако некоторые производители могут увеличить этот срок за счет внедрения новых технологий и современных упаковок, а также за счет добавлениях различных консервантов. При этом все добавления должны быть обязательно отражены в маркировке.
Эксперты при этом отметили, что срок годности применяется только к закрытыми упаковкам.
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