Стала известна любимая порода собак у москвичей

Собаки породы лабрадор пользуются наибольшей популярностью у жителей столицы. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на сервис по выгулу питомцев, который изучил анкеты своих пользователей.
Второе место досталось джек-рассел-терьерам, а третье – представителям породы вельш-корги. Востребованными также считаются французские бульдоги и бигли.
Исследование показало, что 75% горожан предпочитают породистых псов. А вот метисы и дворняжки менее популярны.
Эксперты выяснили, что реже всего в столичной квартире можно встретить голдаст йорков, американских голых терьеров, киргизскую борзую, керри блю терьеров и норфолк-терьеров.
Самая распространенная кличка – Джек. Помимо этого, москвичи любят называть собак Арчи, Боня и Чарли.
В основном горожане заводят небольших собак, чей вес не превышает 20 килограммов. На более крупных питомцев решаются лишь 25%.
Из анкет следует, что при выборе питания владельцы учитывают вкусы собак. Оказывается, 79% псов любят сухой корм, а 12% – натуральную пищу. Еще 6% питаются комбинированно, 2% едят консервы и 1% – влажный корм.
Кроме того, 68% столичных собак не грызут вещи хозяев. При этом ветеринарный паспорт есть у 97% псов.
Ранее МВД сократило перечень потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов. Список обновили с учетом мнения кинологов.
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