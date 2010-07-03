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20:38

Стала известна любимая порода собак у москвичей

животные

20:38

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Фото: ТАСС/AP/Patrick Semansky

Собаки породы лабрадор пользуются наибольшей популярностью у жителей столицы. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на сервис по выгулу питомцев, который изучил анкеты своих пользователей.

Второе место досталось джек-рассел-терьерам, а третье – представителям породы вельш-корги. Востребованными также считаются французские бульдоги и бигли.

Исследование показало, что 75% горожан предпочитают породистых псов. А вот метисы и дворняжки менее популярны.

Эксперты выяснили, что реже всего в столичной квартире можно встретить голдаст йорков, американских голых терьеров, киргизскую борзую, керри блю терьеров и норфолк-терьеров.

Самая распространенная кличка – Джек. Помимо этого, москвичи любят называть собак Арчи, Боня и Чарли.

В основном горожане заводят небольших собак, чей вес не превышает 20 килограммов. На более крупных питомцев решаются лишь 25%.

Из анкет следует, что при выборе питания владельцы учитывают вкусы собак. Оказывается, 79% псов любят сухой корм, а 12% – натуральную пищу. Еще 6% питаются комбинированно, 2% едят консервы и 1% – влажный корм.

Кроме того, 68% столичных собак не грызут вещи хозяев. При этом ветеринарный паспорт есть у 97% псов.

Ранее МВД сократило перечень потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов. Список обновили с учетом мнения кинологов.

животные

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