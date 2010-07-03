Перечень опасных пород собак сократили

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Министерство внутренних дел сократило перечень потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов. Об этом сообщил представитель МВД Алексей Беззубов.

Он уточнил, что обновленный список составили на основании предложений исполнительной власти и предложениях Российской кинологической федерации.

"На данный момент у нас уже более 100 замечаний от общественности, возможно, он будет еще корректироваться до окончания общественных слушаний. Сейчас осталось только 13 пунктов из 69 изначальных", – приводит слова Беззубого "Интерфакс".

Среди опасных пород и метисов МВД оставило акбаш, американского бандога, амбульдога, бразильского бульдога, булли кутта, алапахского чистокровного бульдога (отто), бэндога, волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов.

Также в список вошли гуль доги, питбульмастифы и "северокавказские собаки".

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что опасных пород собак не существует. Он отметил, что опасными могут быть отдельные особи.

7 марта стало известно, что МВД составило список пород, которые обладают "генетически детерминированными качествами агрессии и силы", используются для травли, а также гибриды и метисы этих пород или аборигенные породы, которые могут быть опасны для человека.

Кинологи раскритиковали инициативу и заявили, что новый список не имеет научной основы. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский высказал мнение, что собака становится опасной для человека из-за плохого воспитания.