Перечень опасных пород собак сократили

Министерство внутренних дел сократило перечень потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов. Об этом сообщил представитель МВД Алексей Беззубов.
Он уточнил, что обновленный список составили на основании предложений исполнительной власти и предложениях Российской кинологической федерации.
"На данный момент у нас уже более 100 замечаний от общественности, возможно, он будет еще корректироваться до окончания общественных слушаний. Сейчас осталось только 13 пунктов из 69 изначальных", – приводит слова Беззубого "Интерфакс".
Среди опасных пород и метисов МВД оставило акбаш, американского бандога, амбульдога, бразильского бульдога, булли кутта, алапахского чистокровного бульдога (отто), бэндога, волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов.
Также в список вошли гуль доги, питбульмастифы и "северокавказские собаки".
Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что опасных пород собак не существует. Он отметил, что опасными могут быть отдельные особи.
7 марта стало известно, что МВД составило список пород, которые обладают "генетически детерминированными качествами агрессии и силы", используются для травли, а также гибриды и метисы этих пород или аборигенные породы, которые могут быть опасны для человека.
Кинологи раскритиковали инициативу и заявили, что новый список не имеет научной основы. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский высказал мнение, что собака становится опасной для человека из-за плохого воспитания.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.