Главный кинолог РФ заявил, что опасных пород собак не существует

Опасных пород собак не существует в природе, угрозу для человека могут представлять только определенные особи. Такое мнение высказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Эксперт отреагировал на проект перечня "потенциально опасных собак", которое 7 марта опубликовало МВД.
"Опасными могут быть отдельные особи, а не родовые и породные группы – особенно если речь идет о заводских породах, в стандарте каждой из которых проявление агрессии упоминается как дисквалифицирующий порок, выводящий собаку из разведения", – цитирует Агентство "Москва" эксперта.
В РКФ разработали два предложения: создать перечень потенциально опасных собак, а также составить случаи, в которых будет разрешаться использование животных с предпринимательской целью.
В список МВД попали 69 пород, которые обладают "генетически детерминированными качествами агрессии и силы", используются для травли, а также гибриды и метисы этих пород или аборигенные породы, которые могут быть опасны для человека.
Среди прочих в перечень попали американский бульдог, бультерьер, доберман-пинчер, кавказская овчарка, немецкая овчарка, ротвейлер и шарпей.
Кинологи раскритиковали инициативу и заявили, что новый список не имеет научной основы. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский высказал мнение, что собака становится опасной для человека из-за плохого воспитания.
"Вечер": в интернете обсуждают новую инициативу МВД
Глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев, в свою очередь, читает, что все собаки так или иначе представляют опасность. Даже таксы, которые считаются вполне безобидными и домашними, могут при неправильном обращении укусить человека.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.