Кинологи рассказали, какие собаки чаще кусают людей

Кинологи заявили, что все собаки так или иначе представляют опасность. Даже таксы, которые считаются вполне безобидными и домашними, могут при неправильном обращении укусить человека. Об этом предупредил глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.
"Если мы возьмем многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных. Уже в течение 15-17 лет. Такую статистику проводит государственная ветеринарная служба", – сказал Дементьев в комментарии РИА Новости.
Решением проблемы опасных собак является введение обязательных школ, подобных водительским, подчеркнул он. Кинолог предлагает сначала обучить человека грамотному обращению с собакой, а затем уже обеспечить сдачу нормативов вместе с животным, которое должно слушаться хозяина.
Дементьев предложил начать с цикла законодательных актов о питомниках и людях, которые имеют право заниматься разведением собак, и о школах дрессировки.
Ранее МВД разработало список потенциально опасных собак, которых запрещено выгуливать без намордника и поводка. В этот перечень пород предлагается внести 69 пород, среди них – шарпей, айну, бультерьер.
Шарпей попал в список потенциально опасных пород собак
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