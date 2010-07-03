В РКФ отреагировали на список потенциально опасных собак МВД

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В Российской кинологической федерации (РКФ) отреагировали на список потенциально опасных собак МВД, который был опубликован ранее на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Уважаемые коллеги, Президенту РКФ глубоко небезразлична тема списка "опасных пород", и РКФ делает сейчас все необходимое для того, чтобы интересы наших собаководов не пострадали", – говорится в сообщении Федерации на Facebook.

Также отмечается, что президент РКФ Голубев и директор РКФ по управлению и корпоративно-правовым отношениям Синяк прервали командировку на выставке Crufts, чтобы лично заняться выяснением обстоятельств, приведших к публикации расширенного списка "опасных пород".

Ранее стало известно, что МВД разработало перечень потенциально опасных собак. В список предлагают внести 69 пород, среди которых все виды овчарок, тибетский мастиф, бультерьер, ирландский волкодав, шарпей, американский бульдог, бразильский бульдог, доберман и другие породы.

Потенциально опасными считают собак определенных пород и их гибридов, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья человека, включенных в перечень, утвержденный правительством РФ.

Таких собак нельзя выгуливать без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение составляет огороженная территория, принадлежащая владельцу потенциально опасной собаки. Кроме того, при входе на эту территорию должна быть сделана предупреждающая надпись.