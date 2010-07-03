Шарпеи, овчарки и доберманы могут войти в перечень потенциально опасных собак

МВД разработало перечень потенциально опасных собак. Проект постановления размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.
В список предлагают внести 69 пород, среди которых все виды овчарок, тибетский мастиф, кангал, бультерьер, ирландский волкодав, шарпей, американский бульдог, американский стаффордширский терьер, бразильский бульдог, доберман и другие виды пород.
Потенциально опасными считают собак определенных пород и их гибридов, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья человека, включенных в перечень, утвержденный правительством РФ.
Таких собак нельзя выгуливать без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение составляет огороженная территория, принадлежащая владельцу потенциально опасной собаки. Кроме того, при входе на эту территорию должна быть сделана предупреждающая надпись.
В феврале зоозащитники и члены Общественной палаты Москвы выступили с инициативой, согласной которой пенсионеры и малоимущие, подкармливающие бездомных кошек и собак, могут получить право на их бесплатную стерилизацию. Эксперт комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова считает, что строительство приютов не решит проблему безнадзорности, пока животных будут выбрасывать на улицу. Вместе с тем у пенсионеров и малоимущих, которые подкармливают кошек и собак, нет возможности отловить и стерилизовать животных за свой счет.
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