Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:55

Шарпеи, овчарки и доберманы могут войти в перечень потенциально опасных собак

животные власть

16:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

МВД разработало перечень потенциально опасных собак. Проект постановления размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

В список предлагают внести 69 пород, среди которых все виды овчарок, тибетский мастиф, кангал, бультерьер, ирландский волкодав, шарпей, американский бульдог, американский стаффордширский терьер, бразильский бульдог, доберман и другие виды пород.

Потенциально опасными считают собак определенных пород и их гибридов, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья человека, включенных в перечень, утвержденный правительством РФ.

Таких собак нельзя выгуливать без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение составляет огороженная территория, принадлежащая владельцу потенциально опасной собаки. Кроме того, при входе на эту территорию должна быть сделана предупреждающая надпись.

В феврале зоозащитники и члены Общественной палаты Москвы выступили с инициативой, согласной которой пенсионеры и малоимущие, подкармливающие бездомных кошек и собак, могут получить право на их бесплатную стерилизацию. Эксперт комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова считает, что строительство приютов не решит проблему безнадзорности, пока животных будут выбрасывать на улицу. Вместе с тем у пенсионеров и малоимущих, которые подкармливают кошек и собак, нет возможности отловить и стерилизовать животных за свой счет.

Читайте также

животные власть

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика