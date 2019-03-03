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Культура

3 марта, 18:15

Зачем собаке психолог? Как просто скорректировать поведение питомца

культура город weekend

В рубрике "только в Москве" мы рассказываем о вещах и явлениях, возможных только в столице и еще нескольких крупных городах страны. Сегодня говорим о собачьих психологах. Кстати, цены на их услуги сравнимы с "человеческими" – в среднем от 2 до 10 тысяч рублей за сессию.

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Ирина Милованова, зоопсихолог "КЦ Элита"

"В 98% случаев проблема заключается не в собаке, а во владельце – в его отношении к животному как к ребенку, брату, сестре, но не как с собаке. Это ведет к огромным неудобствам – ничего не понимающая собака переживает, может начать лаять, скулить, плохо вести себя на прогулке, даже гадить дома. Приходится объяснять владельцу, что питомец относится к жизни совсем не так, как мы.

Как-то раз ко мне на консультацию привели щенка бигля с циститом, от которого не помогали никакие таблетки. Стали искать причины – оказалось, что собака все время нервничает. Ее занянчили и довели до нервного срыва, который перерос в заболевание. Срочно пришлось владельцам изменить свое поведение, и собака выздоровела.

Или вот случай был в семье с тремя детьми: полугодовалый щенок вельш корги постоянно кусал младшего сына. Попросила детей поиграть с щенком так, как обычно они это делают. Щенок кусал ребенка, когда тот ложился на спину. Но это следствие, а корнем проблемы оказалось то, что собака совершенно ничем не занята, несмотря на большую семью. Перенастроили прогулки так, чтоб щенок дома хотел не играть, а спать, и проблема решилась.

Собирательный образ моих клиентов – это семейная пара 25-40 лет, возможно, с ребенком, их собаке от шести месяцев до полутора лет. Доход не играет большой роли – консультация разовая, к ней дается домашнее задание, высылается литература. Хватает ее на месяцы, а то и на всю собачью жизнь.

В нашей стране долгое время основным методом был "Общий курс дрессировки", то есть обучение командам для управления собакой. Работа шла по принципу кнута, что годится для собак вольерного содержания и совершенно не работает с домашними питомцами, особенно декоративных пород. К тому же, не все хотят обучать собаку командам. А еще все очень хотят быстрый результат. Вот тут и нужен зоопсихолог.

Зоопсихология – наука молодая, ей всего около 40 лет. В свое время собирать информацию приходилось буквально по крупицам на лекциях, семинарах, мастер-классах, из книг. В итоге я выработала свою методику, в основе которой всегда конкретная семья и их собака. Например, научить собаку ходить у ноги, не мешая прохожим на улице, можно более чем десятью способами. Моя задача подобрать тот, который лучше всего подходит данной семье".

Фото: depositphotos/Y-Boychenko

Галина Власова, специалист по коррекции поведения

Сейчас становится больше проблемных собак, во многом это связано с трендом брать животных из приюта. Как правило, это собаки с очень тяжелым прошлым, и адаптированными их отдают мало организаций.

Вообще, люди стали активнее заниматься собаками, что хорошо. В этом плане самосознание улучшилось. Чаще всего обращаются с проблемами фобий, нечистоплотности, агрессии к окружающим – когда собака идет гулять, бросается на других собак, лает на людей.

Прежде чем приступить к коррекции, собирается много информации: в каких условиях живет собака, в каком режиме с ней гуляют, как кормят, что со здоровьем. Достаточно много проблем связано с болезнями животного, например, нечистоплотность – с циститом, мочекаменной болезнью. Иногда агрессия бывает вызвана тем, что у собаки что-то болит, и она начинает неправильно реагировать на прикосновения или действия. Исходя из показаний врачей, подбираем план, думаем, как проблему решить.

Один из самых запомнившихся случаев из практики – меня пригласили к собаке с агрессией в семье. Взрослый шарпей, хороший мальчик, очень разумный и понятливый. Но проблема была в том, что владельцы не понимали и не "читали" свою собаку, навязывали ему то, к чему он не был готов. Из-за этого он кусал членов семьи. Родственники настаивали на усыплении. Но в результате удалось спасти собаку – наладить режим взаимодействия, при котором проблема потихонечку сошла на нет.

Фото: depositphotos/damedeeso

Евгений Левкович, инструктор-дрессировщик клуба "Анчар":

"Самые частые отклонения в поведении собаки – это несоблюдение гигиенических норм, когда собака ходит в туалет дома, не хочет ходить на пеленку. Еще разрушительное, деструктивное поведение, когда собака воет, оставшись дома одна или грызет все, до чего может дотянуться. Бывает и агрессия внутривидовая или внешневидовая – направленная на других собак или на людей, даже на хозяев. Поскольку я не зоопсихолог в чистом виде, а инструктор-дрессировщик, я даю в первую очередь практические советы и показываю, как вести себя с животным в конкретной ситуации. Не все, заводя собаку, понимают, по каким законам строится ее поведение.

Запоминаются почему-то больше неудачи и неприятные моменты. Довольно давно, в начале моей деятельности, ко мне привели восточноевропейскую овчарку примерно годовалого возраста. С ней занимался инструктор, и хозяин и я увидел, что собака очень подавлена, находится в состоянии дискомфорта внутри дрессировочного процесса. Мы с ней стали заниматься на позитиве, никакой жесткости – нужно было снять негатив. Но после пары тренировок собака убежала – не поверила, что ситуация изменилась, потеряла доверие и пошла искать новую стаю.

Еще была ситуация, когда у собаки развилось охранительное торможение. Это была немецкая овчарка – рабочий "немец" из питомника, у которого должна быть крепкая психика. Я сделал два небольших рывка средней силы на ошейнике при подзыве, и собака просто встала. Это похоже на зависание компьютера – развивается охранительное торможение, защитный режим нервной системы, когда она перегружена, чтобы не произошли серьезные повреждения. Пришлось снимать фобию. Я выяснил, что собака больше всего любит гулять по поселку. И вот мы с ней гуляли несколько занятий, пока она не прониклась ко мне симпатией, и я начал работать с ней как с нормальной собакой. Это была врожденная слабость нервной системы – неспособность справляться с элементарными нагрузками".

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