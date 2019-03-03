Зачем собаке психолог? Как просто скорректировать поведение питомца

В рубрике "только в Москве" мы рассказываем о вещах и явлениях, возможных только в столице и еще нескольких крупных городах страны. Сегодня говорим о собачьих психологах. Кстати, цены на их услуги сравнимы с "человеческими" – в среднем от 2 до 10 тысяч рублей за сессию.

Ирина Милованова, зоопсихолог "КЦ Элита"

"В 98% случаев проблема заключается не в собаке, а во владельце – в его отношении к животному как к ребенку, брату, сестре, но не как с собаке. Это ведет к огромным неудобствам – ничего не понимающая собака переживает, может начать лаять, скулить, плохо вести себя на прогулке, даже гадить дома. Приходится объяснять владельцу, что питомец относится к жизни совсем не так, как мы.

Как-то раз ко мне на консультацию привели щенка бигля с циститом, от которого не помогали никакие таблетки. Стали искать причины – оказалось, что собака все время нервничает. Ее занянчили и довели до нервного срыва, который перерос в заболевание. Срочно пришлось владельцам изменить свое поведение, и собака выздоровела.

Или вот случай был в семье с тремя детьми: полугодовалый щенок вельш корги постоянно кусал младшего сына. Попросила детей поиграть с щенком так, как обычно они это делают. Щенок кусал ребенка, когда тот ложился на спину. Но это следствие, а корнем проблемы оказалось то, что собака совершенно ничем не занята, несмотря на большую семью. Перенастроили прогулки так, чтоб щенок дома хотел не играть, а спать, и проблема решилась.

Собирательный образ моих клиентов – это семейная пара 25-40 лет, возможно, с ребенком, их собаке от шести месяцев до полутора лет. Доход не играет большой роли – консультация разовая, к ней дается домашнее задание, высылается литература. Хватает ее на месяцы, а то и на всю собачью жизнь.

В нашей стране долгое время основным методом был "Общий курс дрессировки", то есть обучение командам для управления собакой. Работа шла по принципу кнута, что годится для собак вольерного содержания и совершенно не работает с домашними питомцами, особенно декоративных пород. К тому же, не все хотят обучать собаку командам. А еще все очень хотят быстрый результат. Вот тут и нужен зоопсихолог.

Зоопсихология – наука молодая, ей всего около 40 лет. В свое время собирать информацию приходилось буквально по крупицам на лекциях, семинарах, мастер-классах, из книг. В итоге я выработала свою методику, в основе которой всегда конкретная семья и их собака. Например, научить собаку ходить у ноги, не мешая прохожим на улице, можно более чем десятью способами. Моя задача подобрать тот, который лучше всего подходит данной семье".

Галина Власова, специалист по коррекции поведения

Сейчас становится больше проблемных собак, во многом это связано с трендом брать животных из приюта. Как правило, это собаки с очень тяжелым прошлым, и адаптированными их отдают мало организаций.

Вообще, люди стали активнее заниматься собаками, что хорошо. В этом плане самосознание улучшилось. Чаще всего обращаются с проблемами фобий, нечистоплотности, агрессии к окружающим – когда собака идет гулять, бросается на других собак, лает на людей.

Прежде чем приступить к коррекции, собирается много информации: в каких условиях живет собака, в каком режиме с ней гуляют, как кормят, что со здоровьем. Достаточно много проблем связано с болезнями животного, например, нечистоплотность – с циститом, мочекаменной болезнью. Иногда агрессия бывает вызвана тем, что у собаки что-то болит, и она начинает неправильно реагировать на прикосновения или действия. Исходя из показаний врачей, подбираем план, думаем, как проблему решить.

Один из самых запомнившихся случаев из практики – меня пригласили к собаке с агрессией в семье. Взрослый шарпей, хороший мальчик, очень разумный и понятливый. Но проблема была в том, что владельцы не понимали и не "читали" свою собаку, навязывали ему то, к чему он не был готов. Из-за этого он кусал членов семьи. Родственники настаивали на усыплении. Но в результате удалось спасти собаку – наладить режим взаимодействия, при котором проблема потихонечку сошла на нет.

Евгений Левкович, инструктор-дрессировщик клуба "Анчар":

"Самые частые отклонения в поведении собаки – это несоблюдение гигиенических норм, когда собака ходит в туалет дома, не хочет ходить на пеленку. Еще разрушительное, деструктивное поведение, когда собака воет, оставшись дома одна или грызет все, до чего может дотянуться. Бывает и агрессия внутривидовая или внешневидовая – направленная на других собак или на людей, даже на хозяев. Поскольку я не зоопсихолог в чистом виде, а инструктор-дрессировщик, я даю в первую очередь практические советы и показываю, как вести себя с животным в конкретной ситуации. Не все, заводя собаку, понимают, по каким законам строится ее поведение.

Запоминаются почему-то больше неудачи и неприятные моменты. Довольно давно, в начале моей деятельности, ко мне привели восточноевропейскую овчарку примерно годовалого возраста. С ней занимался инструктор, и хозяин и я увидел, что собака очень подавлена, находится в состоянии дискомфорта внутри дрессировочного процесса. Мы с ней стали заниматься на позитиве, никакой жесткости – нужно было снять негатив. Но после пары тренировок собака убежала – не поверила, что ситуация изменилась, потеряла доверие и пошла искать новую стаю.

Еще была ситуация, когда у собаки развилось охранительное торможение. Это была немецкая овчарка – рабочий "немец" из питомника, у которого должна быть крепкая психика. Я сделал два небольших рывка средней силы на ошейнике при подзыве, и собака просто встала. Это похоже на зависание компьютера – развивается охранительное торможение, защитный режим нервной системы, когда она перегружена, чтобы не произошли серьезные повреждения. Пришлось снимать фобию. Я выяснил, что собака больше всего любит гулять по поселку. И вот мы с ней гуляли несколько занятий, пока она не прониклась ко мне симпатией, и я начал работать с ней как с нормальной собакой. Это была врожденная слабость нервной системы – неспособность справляться с элементарными нагрузками".