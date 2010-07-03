Цикл бесплатных занятий для владельцев домашних животных пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Цикл бесплатных занятий по правильному уходу за домашними животными начинается в Москве 4 марта, сообщает портал мэра и правительства города.

В течение трех месяцев специалисты столичного комитета ветеринарии будут рассказывать о том, как правильно кормить, купать и лечить домашнего питомца. Узнать можно будет также о его подготовке к путешествию или переезду

Занятия состоятся на станциях по борьбе с болезнями животных, в школах и экологических центрах, управах районов, администрациях поселений и зоомагазинах. Встречи пройдут также в Большом московском цирке, на "Городской ферме" на ВДНХ и других площадках.

Каждый из трех тематических циклов будет длиться месяц. Первый этап пройдет с 4 по 28 марта, он посвящен наиболее распространенным болезням домашних питомцев, в том числе опасным для здоровья человека. Второй этап начнется в апреле, на нем можно будет узнать о правильном уходе за домашними животными, их кормлении и выгуле. А во время третьего цикла, в мае, москвичей познакомят с правилами перевозки питомцев по стране и за границу.

В феврале зоозащитники и члены Общественной палаты Москвы выступили с инициативой, согласной которой пенсионеры и малоимущие, подкармливающие бездомных кошек и собак, могут получить право на их бесплатную стерилизацию. Эксперт комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова считает, что строительство приютов не решит проблему безнадзорности, пока животных будут выбрасывать на улицу. Вместе с тем у пенсионеров и малоимущих, которые подкармливают кошек и собак, нет возможности отловить и стерилизовать животных за свой счет.