Певица Марго побрилась налысо

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mmmargaaret

Певица Марго побрила голову. Снимки в новом образе исполнительница опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

На фотографиях артистка позирует в черной кожаной куртке, у нее длинные черные ногти. Акцентами образа стали ярко-синие ресницы и темно-красная помада. От волос у знаменитости остался светлый ежик.

Причины такого образа пока неизвестны. Сама Марго не объяснила, почему решила отказаться от волос.

Продюсером знаменитости является народный артист РФ Филипп Киркоров. Ранее в Сети распространились слухи о якобы прекращении их сотрудничества.

Однако артист эту информацию опроверг, заявив, что занимается продвижением ее творчества и позиционированием на отечественной эстраде.

