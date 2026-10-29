Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 16:45

Наука
Главная / Новости /

Genes: у живущих возле Чернобыльской АЭС собак выявлена адаптация к радиации

Ученые выявили у живущих возле Чернобыльской АЭС собак адаптацию к радиации

Фото: depositphotos/art2435​

Ученые выявили у собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, генетические особенности, характерные для направленного естественного отбора. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Genes.

Ранее эксперты уже изучили две раздельные популяции чернобыльских собак: одна живет в окрестностях станции и Припяти, вторая – в городе Чернобыле в 15 километрах от АЭС. Специалисты проанализировали образцы ДНК свыше 300 одичавших животных и установили, что их геном имеет уникальную структуру.

В новой работе они сравнили геномы чернобыльских собак с популяциями из Восточной Европы и Галапагосских островов. У животных, живущих рядом с АЭС, зафиксировали более 100 участков, указывающих на направленный отбор. Находящиеся рядом гены связаны с восстановлением и копированием ДНК, иммунной защитой, выживанием клеток и развитием рака.

При этом исследователи не смогли определить, какой именно фактор среды повлиял на результат, так как территория, помимо радиации, загрязнена тяжелыми металлами и другими веществами. В работе также отмечается, что собаки могли выжить рядом с АЭС при помощи врожденной устойчивости, а не мутациям.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков наградил 98 ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, служащих в министерстве. Также в памятную дату в Москве МЧС вместе с общественниками организовало митинг на Митинском кладбище, где похоронены пожарные и работники ЧАЭС, которые первые вступили в борьбу с последствиями катастрофы.

Читайте также


животныенаука

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика