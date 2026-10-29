Genes: у живущих возле Чернобыльской АЭС собак выявлена адаптация к радиации

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Ученые выявили у собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, генетические особенности, характерные для направленного естественного отбора. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Genes.

Ранее эксперты уже изучили две раздельные популяции чернобыльских собак: одна живет в окрестностях станции и Припяти, вторая – в городе Чернобыле в 15 километрах от АЭС. Специалисты проанализировали образцы ДНК свыше 300 одичавших животных и установили, что их геном имеет уникальную структуру.

В новой работе они сравнили геномы чернобыльских собак с популяциями из Восточной Европы и Галапагосских островов. У животных, живущих рядом с АЭС, зафиксировали более 100 участков, указывающих на направленный отбор. Находящиеся рядом гены связаны с восстановлением и копированием ДНК, иммунной защитой, выживанием клеток и развитием рака.

При этом исследователи не смогли определить, какой именно фактор среды повлиял на результат, так как территория, помимо радиации, загрязнена тяжелыми металлами и другими веществами. В работе также отмечается, что собаки могли выжить рядом с АЭС при помощи врожденной устойчивости, а не мутациям.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков наградил 98 ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, служащих в министерстве. Также в памятную дату в Москве МЧС вместе с общественниками организовало митинг на Митинском кладбище, где похоронены пожарные и работники ЧАЭС, которые первые вступили в борьбу с последствиями катастрофы.

