26 апреля, 13:20

Общество

Глава МЧС наградил 98 ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Глава МЧС России Александр Куренков наградил 98 ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, служащих в министерстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Накануне 40-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС все они отмечены наградами МЧС России. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Александр Куренков", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что министерство занимается сохранением памяти о событиях 26 апреля 1986 года, о героизме тех, кто ликвидировал последствия чернобыльской катастрофы. Каждый год ведомство проводит фестивали детского и юношеского творчества, посвященные подвигу пожарных-ликвидаторов аварии.

В памятную дату в Москве МЧС вместе с общественниками организуют митинг на Митинском кладбище, где похоронены пожарные и работники ЧАЭС, которые первые вступили в борьбу с последствиями катастрофы.

Ранее станция полностью потеряла внешнее электроснабжение. Инцидент произошел после масштабной военной активности, когда пострадали несколько украинских электроподстанций, имеющих критической значение для ядерной безопасности. Кроме того, были затронуты линии электропередачи к другим атомным электростанциям.

"Это Москва. Инфраструктура": Чернобыль – Москва

