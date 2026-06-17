Дни финансовой грамотности пройдут в Москве

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

В Детском парке имени Н. Н. Прямикова в субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, состоятся Дни финансовой грамотности. Гости на свежем воздухе смогут получить полезные знания о финансах в простом и понятном формате.

Участники научатся планировать бюджет так, чтобы летний отдых оставался комфортным, а финансовая нагрузка всегда была под контролем. Зарегистрироваться на события и узнать подробности можно на сайте проекта "Лето в Москве".

В программе – открытый диалог с актрисой Никой Фисенко – она расскажет о своем первом заработке и поделится опытом ведения личного бюджета. Еще одна новинка – командная игра на свежем воздухе "Финансовый компас: курс на благополучие" с заданиями на логику и счет.

20 июня акцент будет сделан на планировании семейного бюджета. Программа откроется региональным этапом III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Гости услышат лекции и посетят мастер‑классы о разумном использовании кредитов, налогах и защите от мошенников при онлайн‑бронировании.

Для детей организуют две тематические площадки. Самых маленьких научат основам предпринимательства, расскажут о работе налогов в городе, помогут сделать "умную копилку" и проведут викторину по мотивам сказок. Подростки изучат финансовые ошибки сказочных героев, познакомятся с основами блокчейна, узнают о работе городских служб и попробуют себя в роли начинающих предпринимателей.

21 июня тематика сместится в сторону инвестиций, предпринимательства и финансовой независимости. Программа начнется с мастер‑класса по финансовой безопасности для семей участников СВО. Взрослые смогут посетить практикум по осознанному обращению с деньгами, послушать лекцию об инвестиционных инструментах и стратегиях, поучаствовать в "финансовой тренировке" – анализе личных расходов и формировании финансовой подушки безопасности.

Завершится день кинолекторием – зрители посмотрят музыкальную мелодраму "Подростки. Первая любовь", а затем вместе с режиссером Святославом Подгаевским и экспертами обсудят мотивацию и финансовое поведение персонажей.

Для детей и подростков подготовили погружение в историю денег, знакомство с банковскими продуктами и обучение распознаванию мошеннических схем, а еще – командную игру и творческий мастер‑класс по созданию "кепки финансового благополучия".

На протяжении двух дней у сцены будет работать интерактивная зона, где гости смогут пройти "Финтест" и узнать свой уровень финансовой грамотности, получить персональные рекомендации, потренироваться в финансово грамотном поведении на VR‑тренажерах и узнать свой тип финансового поведения с помощью ДНК‑теста.

Вместе с тем участники впервые смогут сыграть в игру "Безопасный клик" и пройти тест проекта "Перезвони сам".

Вместе с тем с 17 по 23 июня в столице в рамках "Лета в Москве" пройдет ряд культурных мероприятий. Например, 20 июня киностудия "Союзмультфильм" организует мастер‑класс по созданию мультфильма. Занятие состоится в 12:00, 12:45 и 13:30.