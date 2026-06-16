Культурные мероприятия пройдут с 17 по 23 июня в рамках "Лета в Москве"

Фото: leto.mos.ru

В столице с 17 по 23 июня в рамках проекта "Лето в Москве" пройдут творческие мастер-классы, лекции, концерты и другие культурные мероприятия. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Мастер-классы

17 июня на флагманской площадке "Мой район" в парковом пространстве на Лукинской улице пройдет художественный мастер-класс "Путь героя". Гости старше 6 лет под руководством опытного художника освоят основы рисования и создадут рисунок, который отправят участникам спецоперации. Вход свободный.

18 июня в арт‑павильоне "Коробка конфет" на улице Новый Арбат (дом 19) состоится мастер‑класс по вышивке русских узоров на футболках в рамках проекта "Молодежь Москвы". Организаторы расскажут о символике орнаментов. Готовую футболку можно будет забрать с собой. Для участия нужна предварительная регистрация. А 23 июня там же пройдет вечер настольных игр.

19 июня в 17:00 в Филимонковском районе на флагманской площадке "Мой район" около Дома культуры "Московский" (город Московский, 1‑й микрорайон, дом 49) пройдет мастер‑класс по росписи деревянных бабенских игрушек – волчков. Участники превратят заготовку в яркую авторскую игрушку, которую смогут забрать с собой. Вход свободный.

20 июня киностудия "Союзмультфильм" организует мастер‑класс по созданию мультфильма на фестивальной площадке "Московских сезонов" в проезде Серебрякова. Занятие пройдет в 12:00, 12:45 и 13:30. Ребята познакомятся с работой режиссера анимации. Каждый участник внесет вклад в общий мультфильм, выполненный в одной из классических техник. Вход бесплатный, предварительная регистрация не нужна.

В тот же день в 18:00 в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре состоится танцевальный мастер‑класс – гости смогут погрузиться в мир зажигательных бразильских танцев. Количество участников ограничено – не более 20 человек, но вход бесплатный и без регистрации.

21 июня с 12:00 до 17:00 на флагманской площадке "Мой район" на Лукинской улице волонтеры приюта "Хвостики хелп" проведут мастер‑класс. Гостей ждут рассказы об организации, ее подопечных и волонтерской деятельности, занятия по изготовлению косичек‑перетяжек, нюхательных ковриков для собак, изделий из бисера и цветов из проволоки и ниток. Участники смогут раскрасить заготовки с мордашками животных, послушать лекции кинолога и грумера, а в завершение программы пройдет тематический квиз. Вход свободный.

Концерты

20 июня в 18:00 на флагманской площадке "Мой район" в Юрловском проезде (дом 8) начнется концерт "Рок под открытым небом" с участием групп "Ночами" и "Минус на минус".

"Ночами" исполняют поп‑рок и альтернативу – в их песнях сочетаются как мотивы эмо из 2007 года, так и прямая бочка с синтезаторами. У коллектива "Минус на минус" – легкая мелодика и незамысловатые тексты, которые помогут расслабиться и побыть наедине со своими мыслями. Вход свободный, регистрация не требуется.

21 июня в 17:00 в парке 70‑летия Победы состоится благотворительный концерт "День солнцестояния". На сцене флагманской площадки "Мой район" выступят Vlad Zotov, актриса и певица Monovika, музыкант Роман Исаев. Вход свободный, без регистрации.

Лекции

18 июня с 17:00 до 18:30 в крытом павильоне винтажного маркета на площади Революции пройдет лекция "Белое золото" о фарфоре. Ее проведет потомственный антиквар и коллекционер, член Творческого союза художников декоративно‑прикладного искусства Эдуард Аракелов. Слушатели узнают, почему европейские монархи ссорились из‑за хрупких чашек, зачем алхимики пытались синтезировать фарфор вместо философского камня и как аферисты обманывали музеи и аукционные дома на миллионы. Посещение бесплатное, без предварительной регистрации, но количество мест ограничено.

В тот же день с 19:00 до 20:00 на флагманской площадке "Мой район" в парковом пространстве на Лукинской улице состоится лекция об основах генеалогии и изучении истории семьи. Участникам расскажут, с чего начать поиск сведений о предках, какими архивными и цифровыми ресурсами можно воспользоваться, а также познакомят с методами составления генеалогического древа. Занятие подойдет гостям старше 12 лет, вход свободный.

23 июня с 17:00 до 18:00 на фестивальной площадке "Московских сезонов" на площади Революции пройдет лекция "Швейные принадлежности середины XIX – начала XX века". Гости познакомятся с культурой рукоделия: узнают, чем занимались светские дамы у швейного столика и какие инструменты использовали. Участие бесплатное, без регистрации, количество мест ограничено.

Получить финансовые знания можно будет 20 и 21 июня с 13:30 до 21:00 в детском парке имени Н. Н. Прямикова. Там пройдут лекции, практические занятия, викторины, кинолектории и творческие мастер‑классы для москвичей всех возрастов.

Взрослые обсудят, как сохранить баланс между яркими впечатлениями и финансовой стабильностью при планировании отпуска, научатся распознавать уловки мошенников и вырабатывать инвестиционную стратегию для достижения финансовой независимости. Для детей подготовили интерактивные уроки и игры: ребята освоят базовые навыки обращения с деньгами, узнают о принципах планирования личного бюджета, важности сбережений и последствиях необдуманных трат.

20 июня состоится региональный этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Московские семьи поборются за звание самой финансово грамотной – победители представят столицу на федеральном этапе в сентябре. Вход свободный, но на некоторые мероприятия нужна регистрация.

Кроме того, 21 июня в 12:00 на площадке перед аркой главного входа ВДНХ начнется церемониал Кремлевской школы верховой езды. Гости увидят торжественный смотр: всадники в исторических образах кавалеристов продемонстрируют яркие элементы российских конных ритуалов. В программе – торжественный марш в конном и пешем строю под сопровождение музыкантов, торжественное построение, котильон, демонстрация элементов конной карусели и приемов владения оружием. Посещение бесплатное, регистрация не требуется.

Ранее сообщалось, что 20 и 21 июня в кинопарке "Москино" состоится семейный фестиваль под открытым небом "Традиция". Центральная площадь кинопарка на два дня превратится в подиум. Фестиваль откроет показ "Русская мода" с работами молодых дизайнеров.