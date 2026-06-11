Объявлена вторая волна артистов "Пари Фест" в Нижнем Новгороде

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Организаторы музыкально-спортивного фестиваля "Пари Фест" объявили вторую волну исполнителей. Они выступят 1 августа на Стрелке (место слияния рек Оки и Волги, одна из главных природных достопримечательностей и символов города. – Прим. ред.) в Нижнем Новгороде.

В список вошли Boulevard Depo, рэпер Полка, группа passmurny, а также Dimma, Urih, НЕДРЫ, THE DAWLESS, Isentie live, Monoplay, Diuragga и Karl Chix.

Ранее стали известны участники первой волны. В их числе – Big Baby Tape, ATL, Мартин, Тося Чайкина, Bad Balance, КАССЕТА, BORIS REDWALL, Izhevski, TESLA by Nikita Zabelin, nttrl, Agraba, Горный, ParaStereo, KAZAK, RICH RUDEBOYZ и CHENSKY.

Организаторы также сообщили, что в ближайшем будущем будет объявлен секретный артист.

Кроме того, 27 и 28 июня в кинопарке "Москино" пройдет фестиваль "Солома", организованный телеканалом Москва 24. На сцену выйдут Zivert, Uma2rman, IOWA и Антоха МС.

В оба дня гости смогут приехать к 11:00 и бесплатно посетить съемочные декорации ("Уездный город", "Москва 1940-х", "Центр Москвы", "Ярмарочную площадь", "Парк сказок" и другие), а выступления артистов начнутся в 18:00 и продлятся до 22:00.