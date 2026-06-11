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11 июня, 14:21

Культура

В рамках "Лета в Москве" в кинопарке "Москино" покажут столицу начала XX века

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Масштабная реконструкция о жизни Российской империи пройдет в кинопарке "Москино" в ходе исторического фестиваля "Времена и эпохи" в рамках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Гости смогут посетить мероприятие до 14 июня. При этом вход на площадку 11 июня будет бесплатным, а с 12 по 14 июня – по билетам.

Историческая программа будет посвящена событиям 1914 года, когда император Николай II направил русские войска в Восточную Пруссию, чтобы спасти Францию от разгрома немецкими войсками. Но именно тогда на восточном фронте начались тяжелые бои, ставшие одними из первых трагических страниц Первой мировой войны.

По словам координатора фестиваля "Времена и эпохи" Василия Тартыжова, главной задачей площадки было показать городскую жизнь Москвы начала XX века, накануне и в первые месяцы войны, когда в стране был мощный патриотический подъем.

"Для нас важно, чтобы зритель, попадая в декорации, чувствовал не просто военный лагерь, а живой город", – сказал Тартыжов.

Для проведения реконструкции выбрали такие улицы на площадках кинопарка, чтобы архитектурно здания были близки к эпохе модерна. По улицам ходят газетчики, чистильщики обуви, за порядком следят городовые. Дополнят образ времени легковые и грузовые автомобили, пожарная машина начала прошлого века, телеги и брички.

При этом гости смогут даже заходить внутрь зданий и чувствовать себя участниками происходящего. На площадке работают казармы, школа, кондитерская, ателье, торговые ряды и аптека. Здесь можно будет посетить цирковую площадку, ярмарочную площадь и многое другое.

Кроме прочего, по площадке распространяется стилизованная газета с объявлениями лавок, рекламой, новостями и сообщениями о событиях, которые происходят здесь. Художники проводят мастер-классы в духе импрессионизма, популярного в то время. Всего запланировано 25 аутентичных мастер-классов.

В программе обозначено пять зрелищных сражений в рамках реконструкции боевых действий 1914 года с участием 200 реконструкторов, показ техники и выступления с лошадьми. Место разделено между войсками Русской императорской армии и армиями Германии и Австро-Венгрии. Днем здесь работают интерактивные площадки и мастер-классы, а вечером разворачиваются масштабные реконструкции боев.

Уточняется, что каждый день фестиваля в 13:00 будет открываться ярмарка, в 14:00 ожидаются строевые учения гарнизона, в 15:00 – шоу циркачей, в 16:00 – народные гулянья, в 17:00 – построение солдат, а в 18:00 – реконструкция сражения.

Ранее в рамках проекта "Лето в Москве" открылся новый информационно-просветительский проект "Лето с "Мосбилетом". Он станет гидом по самым интересным мероприятиям столицы на площадках департамента культуры Москвы. В сервисе доступна подборка актуальных мероприятий: спектакли в театрах, выставки в музеях, экскурсии в галереях, летние фестивали, спортивные события и посещение бассейнов.

"Новости дня": исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

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Сюжет: Лето в Москве
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