Финал Кубка России по футболу пройдет 6 июня 2027 года

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Финальный матч Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/27 состоится 6 июня. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Старт "Пути регионов" запланирован на конец июля, а "Пути Российской Премьер-лиги" – на начало августа. Оба этапа завершатся в ноябре. Плей-офф стартует в марте.

Действующим победителем Кубка России является московский "Спартак". Команда завоевала трофей, обыграв "Краснодар". Рекорд по числу трофеев принадлежит столичным "Локомотиву" и ЦСКА – на счету каждого из них по 9 наград.

Ранее сообщалось, что встреча между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Точное время начала игры в Российском футбольном союзе пообещали сообщить дополнительно.