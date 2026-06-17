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17 июня, 16:28

Спорт

Матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Нижнем Новгороде

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Встреча между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

О точном времени начала игры и старте билетной программы в РФС пообещали сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера московского ЦСКА был назначен Дмитрий Игдисамов. Контракт подписан на два года с опцией продления еще на два сезона.

Специалист с 2019 года работал в академии клуба, а в 2024 году привел молодежную команду к чемпионству в МФЛ, через год завоевал серебро, и многие его воспитанники уже в основном составе. Игдисамов назвал назначение честью и привилегией, поблагодарил руководство, команду и болельщиков и пообещал сделать все для процветания клуба.

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