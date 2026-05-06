06 мая, 22:05

Спорт

ФК "Спартак" обыграл ЦСКА в финальном матче "Пути регионов" Кубка России

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Футбольный клуб "Спартак" одержал победу над московским ЦСКА в финальном матче "Пути регионов" Кубка России.

Игра прошла на "Лукойл-Арене". Матч завершился со счетом 1:0 Единственный гол забил игрок "Спартака" Руслан Литвинов на 10-й минуте встречи.

Таким образом, "Спартак" вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем встречи между "Краснодаром" и московским "Динамо", которая пройдет 7 мая.

Суперфинал состоится 24 мая на стадионе "Лужники".

Перед игрой футболисты, а также тренеры клубов и судьи приняли участие в мемориальной акции "Бессмертный полк" в рамках программы Российского футбольного союза (РФС) "Одна на всех. Команда, Родина, Победа". Они вышли на поле с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Ранее швейцарец Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА, который он занимал с лета прошлого года. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Вместе с Челестини ЦСКА покинули его помощники Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

