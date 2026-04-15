Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 18 июля

Матч за Суперкубок России по футболу состоится 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В игре примут участие победитель Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 и победитель суперфинала Кубка России. Место проведения объявят позже.

В 2025 году Суперкубок России забрал московский клуб ЦСКА. Он обыграл "Краснодар". Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил защитник столичной команды Игорь Дивеев.

Кроме того, благодаря чемпионству капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству побед в Суперкубке.

Ранее Минспорт России установил новый лимит на легионеров в чемпионате по футболу. По мнению главы ведомства Михаила Дегтярева, это должно поспособствовать развитию отечественной футбольной школы и росту спроса на российских игроков.

В настоящее время действующий лимит позволяет клубам включать в заявку до 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранных игроков.

