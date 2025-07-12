Московский ПФК ЦСКА в восьмой раз выиграл Суперкубок России

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Московский профессиональный футбольный клуб ЦСКА обыграл "Краснодар" и в восьмой раз выиграл Суперкубок России. За матчем на "Ак Барс Арене" в Казани наблюдали 34 677 зрителей.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил защитник столичной команды Игорь Дивеев. Также на 89-й минуте матча нападающий "Краснодара" Кобнан Дэвид Мозес получил красную карточку, за что был удален с поля.

Благодаря чемпионству капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству побед в Суперкубке. До этого достижение принадлежало защитнику Сергею Игнашевичу и нападающему Михаилу Кержакову, в активе которых было по семь побед.

Московский клуб стал обладателем Суперкубка под руководством швейцарца Фабио Челестини, который был назначен главным тренером команды 20 июня. Контракт с ним подписан до лета 2027 года. К тренерскому штабу также присоединились помощники Челестини Хосе Блеса, Манель Экспосито, Хавьер Нойя и Данте Кареччи.