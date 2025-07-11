Генсек РФС Митрофанов: "Оренбург" участвовал в прошлом турнире, в отличие от "Урала"

Фото: РИА Новости/Александр Нестеров

Члены бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) поддержали решение заменить клуб "Торпедо Москва" в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Оренбургом", так как команда участвовала в турнире в прошлом сезоне, в отличие от "Урала". Об этом заявил генсек РФС Максим Митрофанов, передает ТАСС.

По его словам, семь из восьми членов бюро исполкома РФС участвовали в соответствующем заседании.

"<...> Они единогласно поддержали логику, согласно которой предпочтение нужно отдавать команде, которая участвовала в премьер-лиге и заняла наивысшее место (среди выбывших команд. – Прим ред.) по результатам розыгрыша минувшего сезона", – пояснил Митрофанов.

"Торпедо" исключили из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовали на пять миллионов рублей из-за скандала с договорным матчем и подкупом судей. В грядущем сезоне место столичной команды займет "Оренбург".

Совладелец "Торпедо" Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов заключены под стражу. Помимо этого, они отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, на 5 и 10 лет соответственно.

По данному делу под домашний арест также отправлен арбитр Богдан Головко, которому через посредника были переданы 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат игры между клубами "Торпедо" и "Камаз".