"Торпедо" исключили из числа участников РПЛ сезона-2025/26

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) исключил московский клуб "Торпедо" из числа участников Российской Премьер‑лиги (РПЛ) сезона-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Кроме того, было принято решение о наложении на клуб штрафа в размере 5 миллионов рублей. Также за попытку организации договорных матчей директору "Торпедо" Валерию Скородумову и владельцу команды Леониду Соболеву запретили заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение 10 и 5 лет соответственно.

Оба были задержаны в конце июня по обвинению в подкупе арбитров для оказания влияния на результат матча.

По версии следствия, Скородумов и Соболев вместе с соучастниками с марта по май этого года предлагали главному судье свыше миллиона рублей для того, чтобы их клуб одержал победу. Такая схема была применена владельцем и директором "Торпедо" как минимум в трех играх.

Спустя время суд отправил Соболева в СИЗО. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В начале июля был задержан арбитр Богдан Головко. По данным СМИ, его уличили в том, что он дважды не назначил пенальти в ворота "Торпедо" во время матча с "Камазом", который прошел 24 мая в рамках 34-го тура Первой лиги. Игра была важна, так как именно в этой встрече решалось, кто попадет в РПЛ.

В результате "Торпедо" с "Камазом" сыграли вничью. Этого хватило для того, чтобы московский клуб вышел без стыковых матчей в РПЛ. Теперь арбитру грозит до 7 лет лишения свободы.

При этом адвокат Соболева Александр Добровинский считает, что задержание Головко не связано с делом его подзащитного. Юрист также отметил, что в предъявленном владельцу команды обвинении нет оснований для его задержания.

