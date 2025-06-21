Суд арестовал владельца ФК "Торпедо" Соболева

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд заключил под стражу на два месяца владельца ФК "Торпедо" Леонида Соболева. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Соболева обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Максимальным наказанием по данной статье может быть лишение свободы на семь лет.

О задержании Соболева стало известно 20 июня. По его делу был также задержан директор ФК "Торпедо" Валерий Скородумов.

По данным следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года. Вместе с соучастниками они предлагали главному судье футбольных матчей с участием "Торпедо" денежные вознаграждения, превышающие 1 миллион рублей. В обмен он должен был обеспечить команде победу, назначать пенальти в ворота соперников или удалять с поля игроков другого клуба.

Как утверждал адвокат Соболева Александр Добровинский, владелец "Торпедо" не понимает сути инкриминируемых ему следствием действий. Юрист подчеркивал, что ситуация развивается "непредсказуемым образом".

Несмотря на это, работа "Торпедо" продолжается в штатном режиме, клуб следит за ходом дела и готов сотрудничать с компетентными органами, однако примет меры для защиты деловой репутации.