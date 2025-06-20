Уголовное дело возбуждено после задержания руководителей ФК "Торпедо"

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Следователи возбудили уголовное дело о противоправном влиянии на результат спортивного соревнования после задержания директора ФК "Торпедо Москва" Валерия Скородумова и соучредителя ООО "Спортивная-строительная компания" Леонида Соболева, который также является владельцем клуба. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года. Вместе с соучастниками они предлагали главному судье футбольных матчей с участием "Торпедо" денежные вознаграждения, превышающие 1 миллион рублей. В обмен он должен был обеспечить команде победу, назначать пенальти в ворота соперников или удалять с поля игроков другого клуба.

Согласно предварительной информации, фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр. В результате обысков, организованных в домах и офисах злоумышленников, были изъяты средства связи, документы и другие вещи. Скородумову и Соболеву предъявлено обвинение в трех преступлениях, решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнила Волк.

Правоохранители продолжают устанавливать эпизоды и всех соучастников противоправной деятельности, добавила представитель МВД.

О задержании Соболева стало известно 20 июня. Как утверждал адвокат Александр Добровинский, владелец "Торпедо" не понимает сути инкриминируемых ему следствием действий. Юрист подчеркивал, что ситуация развивается "непредсказуемым образом".

При этом работа "Торпедо" продолжается в штатном режиме, клуб следит за ходом дела и готов сотрудничать с компетентными органами, однако примет меры для защиты деловой репутации.