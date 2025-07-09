Адвокат Добровинский: задержание Головко не связано с делом владельца "Торпедо" Соболевым

Фото: vk.com/"ФК "Торпедо Москва""

Задержание судьи Богдана Головко не связано с делом владельца футбольного клуба "Торпедо" Леонида Соболева, которого обвиняют в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования. Об этом ТАСС рассказал адвокат последнего Александр Добровинский.

Юрист отметил, что в предъявленном Соболеву обвинении нет оснований для его задержания. Он считает, что причастность к договорному матчу его подзащитного не доказана. Кроме того, по словам Добровинского, никто еще не подтвердил, что такая игра вообще имела место быть.

Соболев и директор "Торпедо" Валерий Скородумов были задержаны в конце июня по обвинению в подкупе арбитров для оказания влияния на результат матча.

По версии СК, владелец ФК "Торпедо" и директор московской команды вместе с соучастниками в период с марта по май 2025 года предлагали главному арбитру матчей более миллиона рублей, чтобы обеспечить своей команде победу как минимум в трех играх. Спустя время суд арестовал Соболева. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В начале июля полиция задержала судью Богдана Головко, который работает на матчах Первой лиги. По данным СМИ, арбитра заподозрили в том, что он дважды не назначил пенальти в ворота московского "Торпедо" во время матча с "Камазом" из Набережных Челнов, который прошел 24 мая в рамках 34-го тура Первой лиги.

Игра имела важное значение, так как именно в этой встрече решалось, какая команда попадет в Российскую Премьер-лигу. Тогда "Торпедо" сыграло на домашнем поле вничью с "Камазом". Этого хватило для того, чтобы московский клуб вышел без стыковых матчей в РПЛ. Теперь Головко грозит до 7 лет лишения свободы.

