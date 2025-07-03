Комитет по этике РФС дисквалифицировал футболиста Владимира Писарского на год

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил на год нападающего "Сочи" Владимира Писарского за ставки. Об этом рассказал адвокат спортсмена Антон Смирнов в своем телеграм-канале.

Такой вердикт был вынесен на основе статьи 18 регламента РФС по этике. Комитет принял решение на 4 года отстранить Писарского от связанной с футболом деятельности, из них 1 год реального и еще 3 года условного срока. Кроме того, футболисту назначили 2 года испытательного срока.

При этом, по мнению Смирнова, вина его подзащитного в манипулировании результатом матча "Сочи" – "Пари НН" не доказана.

"Писарский не удалялся специально и не манипулировал результатом матча, намеренно влияя на него", – подчеркнул адвокат футболиста.

Ранее в Милане прокуратура начала расследование против аргентинских футболистов Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса. По данным СМИ, аргентинцы и еще девять других футболистов, выступающих на чемпионате Италии по футболу, подозреваются в размещении ставок на нелегальных сайтах, а также в играх в онлайн-покер в период с 2021 по 2023 год.

