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11 апреля, 20:57

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CDS: футболисты Ди Мария и Паредес стали подозреваемыми по делу о незаконных ставках

Футболисты Ди Мария и Паредес стали подозреваемыми по делу о незаконных ставках – СМИ

Фото: ТАСС/Laurent Cipriani/Italy Photo Press

В Милане прокуратура начала расследование против аргентинских футболистов Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса. Об этом сообщает RT со ссылкой на Corriere della Sera.

По информации издания, аргентинцы и еще девять других футболистов, выступающих на чемпионате Италии по футболу, подозреваются в размещении ставок на нелегальных сайтах, а также в играх в онлайн-покер с 2021 по 2023 год.

Ранее суд в Испании удовлетворил апелляцию бразильского футболиста Дани Алвеса на решение о тюремном заключении и оправдал его по делу о сексуальном насилии. Суд счел недостоверными и противоречивыми показания предполагаемой жертвы.

В 2023 году Алвеса арестовали после того, как одна из женщин заявила на него в полицию, утверждая, что 30 декабря 2022 года футболист совершил в отношении нее сексуальное насилие в одном из ночных клубов Барселоны. В феврале 2024 года его приговорили к 4,5 года тюрьмы. Прокуратура при этом требовала ужесточить наказание Алвесу.

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