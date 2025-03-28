Бразильского футболиста Дани Алвеса оправдали по делу о сексуальном насилии

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Суд в Испании удовлетворил апелляцию бразильского футболиста Дани Алвеса на решение о тюремном заключении и оправдал его по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает RT со ссылкой на Cadena SER.

Суд счел недостоверными и противоречивыми показания предполагаемой жертвы.

В 2023 году Алвеса арестовали после того, как одна из женщин заявила на него в полицию, утверждая, что 30 декабря 2022 года футболист совершил в отношении нее сексуальное насилие в одном из ночных клубов Барселоны. В феврале 2024 года его приговорили к 4,5 года тюрьмы. Прокуратура при этом требовала ужесточить наказание Алвесу.

В марте 2024 года суд решил, что футболист может выйти из-под стражи на время рассмотрения апелляции на приговор за залог в миллион евро. Также Алвес должен был сдать испанский и бразильский паспорта.