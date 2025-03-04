Variety: Jay-Z подал в суд на обвинившую его в изнасилованиях девушку и ее адвокатов

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Американский рэпер Jay-Z (настоящее имя – Шон Картер) обратился в суд с иском к девушке и ее адвокатам, которые обвинили его в изнасиловании. Об этом сообщает издание Variety.

Девушка сообщила своему адвокату, что артист не применял к ней насильственных действий сексуального характера, указано в заявлении. Однако защита, по ее словам, побудила к распространению недостоверных сведений о Jay-Z.

Иск был подан в октябре 2024 года. При этом изначальным ответчиком по нему был продюсер P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), а позже к документу приложили материалы, в которых фигурировало имя Картера.

После этого адвокат исполнителя Алекс Спиро обратился в суд с требованием раскрыть личность женщины, которая обвинила его в изнасиловании. В противном случае он требовал закрыть дело против музыканта.

Сам Jay-Z рассказывал, что адвокат девушки связывался с его правозащитником с целью шантажа и предложения сделки. Исполнитель отметил, что платить он не стал и решил вывести адвоката на чистую воду, обвинив его в мошенничестве.