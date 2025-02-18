The Sun: Бейонсе и Jay-Z заявили об угрозах после иска о насилии

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Американский рэпер Jay-Z (настоящее имя – Шон Картер. – Прим. ред.) заявил об угрозах, которые поступают ему и его супруге певице Бейонсе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.

По данным издания, которое изучило иск исполнителя к адвокату Тони Базби, рэперу начали угрожать после того, как правозащитник подал иск с обвинениями в изнасиловании 13-летней девушки. Адвокат утверждает, что Jay-Z с продюсером P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) совершил нападение на девушку во время церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в 2000 году.

Jay-Z отметил, что пользователи соцсетей, которые писали об обвинениях Базби, причинили ему вред.

"В других комментариях меня обвиняли в том, что я "сатанист", "торговец людьми", "террорист" и "монстр", называли меня словом на букву "Н" и угрожали насилием против меня и моей жены, включая угрозы жизни", – указал Jay-Z.

Ранее он сообщил, что адвокат девушки связывался с его правозащитником с целью шантажа и предложения сделки. Исполнитель отметил, что платить он не стал и решил вывести адвоката на чистую воду, обвинив его в мошенничестве.

Изначально судебный иск был подан в октябре прошлого года, ответчиком по нему был указан P. Diddy. Однако 8 декабря иск был подан повторно – туда было включено имя Jay-Z.

В свою очередь, адвокат Jay-Z Алекс Спиро обратился в суд и потребовал раскрыть личность женщины, которая обвинила исполнителя в изнасиловании. В противном случае он требовал закрыть дело против музыканта.