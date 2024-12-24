Бейонсе осудили за решение отправиться в тур после обвинения Jay-Z в изнасиловании

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Интернет-пользователи осудили певицу Бейонсе за решение отправиться в тур на фоне обвинений ее мужа, рэпера Jay-Z (настоящее имя – Шон Кори Картер), в изнасиловании 13-летней девочки, передает Daily Mail.

По словам инсайдера из окружения звездной пары, Бейонсе собирается объявить о новом альбоме и о своих следующих шоу в течение нескольких недель. Тур певицы якобы должен начаться в марте в Лос-Анджелесе.

Информатор также рассказал изданию, что анонс должен был состояться еще пару недель назад, но его перенесли. Он добавил, что у артистки были очень трудные несколько месяцев, но она полностью сосредоточена на том, чтобы сделать свой предстоящий тур успешным.

Одна из читателей Daily Mail написала, что не стала бы делать никаких туров или альбомов, пока не развелась с Jay-Z. По ее словам, она бы не хотела, чтобы ее деньги пошли на оплату проблем рэпера. Другой комментатор предположил, что деньги и слава для Бейонсе важнее, чем жизнь рядом с мужем.

"Кому-то нужны деньги, так как муженек сядет за свои проступки", – написал еще один читатель издания.

Ранее Бейонсе сменила фамилию после обвинений в адрес ее супруга рэпера Jay-Z. В статье Forbes, вышедшей после скандала с рэпером, 43-летняя певица, которую издание отметило в числе самых влиятельных женщин года, подписана как Бейонсе Ноулз вместо ее официального имени Бейонсе Ноулз-Картер.

Поклонники, ссылаясь на настоящее имя Jay-Z, решили, что это "мягкий запуск" изменения в имени звезды. Однако были и те, кто напомнил, что певица не всегда использовала раньше свою двойную фамилию. Но им в противовес был предложен факт, что именно в этом издании ее подписывали как Ноулз-Картер. И последний такой эпизод был меньше месяца назад.

Адвокат в США обвинил Jay-Z в изнасиловании 13-летней девушки, которое тот якобы совершил вместе со скандальным продюсером P. Diddy. Позже рэпер рассказал, что перед тем, как его обвинили в изнасиловании, адвокат жертвы связывался с его правозащитником с целью шантажа и предложения сделки.

В свою очередь, адвокат Jay-Z Алекс Спиро обратился в суд и потребовал раскрыть личность женщины, которая обвинила исполнителя в изнасиловании. В противном случае он требовал закрыть дело против музыканта.

Спиро считает, что анонимность предполагаемой жертвы мешает определить подлинность этих обвинений.