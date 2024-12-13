Певица Бейонсе сменила фамилию после обвинений в адрес супруга

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Американская певица Бейонсе сменила фамилию после обвинений в адрес ее супруга рэпера Jay-Z (настоящее имя – Шон Кори Картер). Об этом сообщает Peopletalk.

В статье Forbes, вышедшей после скандала с Jay-Z, 43-летняя Бейонсе, которую издание отметило в числе самых влиятельных женщин года, подписана как Бейонсе Ноулз вместо ее официального имени Бейонсе Ноулз-Картер.

Поклонники, ссылаясь на настоящее имя Jay-Z, решили, что это "мягкий запуск" изменения в имени звезды. Однако были и те, кто напомнил, что певица не всегда использовала раньше свою двойную фамилию. Но им в противовес был предложен факт, что именно в этом издании ее подписывали как Ноулз-Картер. И последний такой эпизод был меньше месяца назад.

Ранее адвокат в США обвинил Jay-Z в изнасиловании 13-летней девушки, которое тот якобы совершил вместе со скандальным продюсером P. Diddy. Позже рэпер рассказал, что перед тем, как его обвинили в изнасиловании, адвокат жертвы связывался с его правозащитником с целью шантажа и предложения сделки.

Адвокат Jay-Z Алекс Спиро обратился в суд и потребовал раскрыть личность женщины, которая обвинила исполнителя в изнасиловании. В противном случае он требовал закрыть дело против музыканта.

Спиро считает, что анонимность предполагаемой жертвы мешает определить подлинность этих обвинений.