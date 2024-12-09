Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

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В отношении американского рэпера Jay-Z (настоящее имя – Шон Картер) подали иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году. Этот же иск был направлен против рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на документ.

Изначально судебный иск был подан в октябре этого года, ответчиком по нему был указан P. Diddy. Однако 8 декабря иск был подан повторно – туда было включено имя Jay-Z.

Истица, настоящее имя которой не указывается, заявляет, что инцидент случился в 2000 году на вечеринке после церемонии награждения MTV Video Music Awards.

У нее не было билета на мероприятие, и она подходила к водителям лимузинов, чтобы попасть на вечеринку. Один из водителей сказал ей, что она "соответствует тому, что искал P. Diddy", и отвез ее в дом на вечеринку. Прибыв туда, девочка подписала документы о неразглашении.

Она вспоминает, что на вечеринке было немало звезд, а многие гости употребляли при этом наркотики. В какой-то момент девочке предложили выпить, после чего ей стало плохо и она пошла в комнату, чтобы прилечь.

Затем, по словам истицы, в эту же комнату зашли Jay-Z и P. Diddy. Картер изнасиловал ее, а Комбс наблюдал за процессом вместе с еще одной "женщиной-знаменитостью", как говорится в иске. Девочку также принуждали к сексу с P. Diddy, однако она ударила его и покинула вечеринку.

Картер уже прокомментировал обвинения, назвав их "идиотскими". Юристы Комбса, в свою очередь, назвали подобные иски "бессовестными рекламными трюками, направленными на получение выплат от знаменитостей, которые боятся, что о них распространят ложь".

P. Diddy был арестован 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Согласно обвинительному заключению, артист устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером назначен на 5 мая 2025 года.