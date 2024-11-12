Рэпер Джиган заявил о причастности P. Diddy и Снуп Догга к трагедии с Тупаком Шакуром

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Рэпер Джиган назвал P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) и Снуп Догга причастными к трагедии с американским репером Тупаком Шакуром.

"Я точно знаю, что Снуп Догг был замешан в этом. И P. Diddy, говорят, тоже. Конечно, не хочется наговаривать, но <...> В общем, Снуп и Дидди, по-любому", – заявил он в интервью JETCAR на YouTube .

При этом Джиган не стал комментировать свое отношение к обвинениям P. Diddy.

Ранее репер Эминем также якобы намекал на причастность P. Diddy к расстрелу Шакура, из-за чего тот скончался 13 сентября 1996 года. В треке Killshot у артиста есть строчка, которая переводится примерно так: "Но, Келлс, в тот день, когда ты выпустишь хит, Дидди признает, что убил Пака". Кроме того, песня была выпущена на следующий день после 22-й годовщины смерти Тупака, обратили внимание в Сети.

P. Diddy был арестован 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Согласно обвинительному заключению, артист устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером назначен на 5 мая 2025 года.