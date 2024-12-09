Рэпер Jay-Z рассказал о шантаже от адвоката его предполагаемой жертвы

Фото: ТАСС/Zuma/David Klein

Американский рэпер Jay-Z (Шон Картер) рассказал, что перед тем, как его обвинили в изнасиловании 13-летней девочки, адвокат жертвы связывался с его правозащитником с целью шантажа и предложения сделки. Об этом сообщает Daily Mail.

Исполнитель отметил, что платить в рамках сделки он не стал и решил вывести адвоката на чистую воду, обвинив его в мошенничестве.

Jay-Z подчеркнул, что его путь к успеху был непростым, но он смог добиться всего сам. Поэтому он не участвует в сомнительных делах. Кроме того, со слов Картера, он следует строгим принципам и всегда защищает детей, а не использует людей для собственной выгоды.

"Эти обвинения настолько отвратительны по своей сути, что прошу вас подать уголовный, а не гражданский иск. Тот, кто совершил преступление против несовершеннолетнего, должен сидеть в тюрьме", – также добавил рэпер.

Картер заявил, что ему жаль своих детей, которые вынуждены наблюдать за развитием скандала.

Иск об изнасиловании был также направлен против рэпера P. Diddy (Шон Комбс). Изначально судебный иск был подан в октябре этого года, ответчиком по нему был указан P. Diddy. Однако 8 декабря иск был подан повторно – туда было включено имя Jay-Z.

Истица утверждает, что у жертвы не было билета на мероприятие, и она подходила к водителям лимузинов, чтобы попасть на вечеринку. Один из водителей сказал ей, что она "соответствует тому, что искал P. Diddy", и отвез ее в дом на вечеринку. Прибыв туда, девочка подписала документы о неразглашении.

Затем, по словам жертвы, в комнату зашли Jay-Z и P. Diddy. Картер изнасиловал ее, а Комбс наблюдал за процессом вместе с еще одной "женщиной-знаменитостью", как говорится в иске. Девочку также принуждали к сексу с P. Diddy, однако она ударила его и покинула вечеринку.