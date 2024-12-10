Адвокат Jay-Z требует раскрыть имя женщины, обвинившей его в изнасиловании

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Адвокат американского рэпера Jay-Z (Шон Картер) Алекс Спиро обратился в суд с требованием раскрыть личность женщины, обвинившей исполнителя в изнасиловании, либо закрыть дело против него, передает NBC News.

Спиро считает, что анонимность предполагаемой жертвы мешает определить подлинность этих обвинений. Кроме того, по мнению юриста, истец таким образом пытается получить компенсацию, достигнув "вымогательского" досудебного соглашения. Он также добавил, что анонимные обвинения порочат "доброе" имя известного артиста, из-за чего он и имеет право знать имя этого человека.

В свою очередь, адвокат Тони Базби, представляющий интересы обвинительницы, назвал обвинение в попытках вымогательства и шантажа в свой адрес глупостью. Он подчеркнул, что такие действия против него "не сработают и не запугают".

Тем временем общественность была также удивлена реакцией тещи Jay-Z Тины Ноулз. 70-летняя женщина поставила лайк на пост в социальной сети от ABC 7 Chicago News, в котором как раз и сообщалось об обвинениях.

Однако мать Бейонсе сразу же объяснилась, заявив, что ее страницу в соцсетях взломали.

"Как вы все знаете, я не шучу о проблемах своей семьи. Так что, если вы увидите что-то нехарактерное для меня. Просто знайте, что это не я!" – написала Ноулз-старшая в своем блоге.

Изначальный иск об изнасиловании был направлен против рэпера P. Diddy (Шон Комбс) в октябре этого года. Однако 8 декабря иск был подан повторно – туда было включено имя Jay-Z.

Истица утверждает, что у жертвы не было билета на мероприятия и она подходила к водителям лимузинов, чтобы попасть на вечеринку. Один из водителей сказал ей, что она "соответствует тому, что искал P. Diddy", и отвез ее в дом на вечеринку. Прибыв туда, девочка подписала документы о неразглашении.

Затем, по словам жертвы, в комнату зашли Jay-Z и P. Diddy. Картер изнасиловал ее, а Комбс наблюдал за процессом вместе с еще одной "женщиной-знаменитостью", как говорится в иске. Девочку также принуждали к сексу с P. Diddy, однако она ударила его и покинула вечеринку.