01 марта, 17:37Происшествия
Испанская прокуратура намерена потребовать ужесточения наказания для футболиста Алвеса
Фото: ТАСС/AP/Alberto Pezzali
Испанская прокуратура решила обжаловать приговор бывшему футболисту "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвесу, обвиненному в изнасиловании. Об этом пишет агентство AFP.
По данным СМИ, ведомство Испании намерено добиться ужесточения наказания.
Ранее стало известно, что Алвес был осужден на 4,5 года колонии. Он пробыл в тюрьме порядка года, а после освобождения будет находиться еще пять лет под контролем сотрудников полиции.
Суд также запретил бывшему футболисту примерно на 9,5 года приближаться или контактировать с пострадавшей, которой он обязан выплатить компенсацию на сумму 150 тысяч евро.
Адвокаты Алвеса все еще могут подать жалобу в Высший суд Каталонии, однако спортсмен будет и дальше находиться под заключением.
Новости мира: испанский суд приговорил экс-защитника "Барселоны" к 4,5 года тюрьмы
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