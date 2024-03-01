Испанская прокуратура намерена потребовать ужесточения наказания для футболиста Алвеса

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Испанская прокуратура решила обжаловать приговор бывшему футболисту "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвесу, обвиненному в изнасиловании. Об этом пишет агентство AFP.

По данным СМИ, ведомство Испании намерено добиться ужесточения наказания.

Ранее стало известно, что Алвес был осужден на 4,5 года колонии. Он пробыл в тюрьме порядка года, а после освобождения будет находиться еще пять лет под контролем сотрудников полиции.

Суд также запретил бывшему футболисту примерно на 9,5 года приближаться или контактировать с пострадавшей, которой он обязан выплатить компенсацию на сумму 150 тысяч евро.

Адвокаты Алвеса все еще могут подать жалобу в Высший суд Каталонии, однако спортсмен будет и дальше находиться под заключением.

Новости мира: испанский суд приговорил экс-защитника "Барселоны" к 4,5 года тюрьмы