TF1: прокуратура Франции запросила для Депардье условный срок

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Прокуратура Франции запросила 18 месяцев условного лишения свободы для актера Жерара Депардье по обвинениям в домогательствах. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеканал TF1.

Соответствующее требование было выдвинуто на слушаниях в Париже. Помимо лишения свободы, прокурор потребовал для Депардье штраф в размере 20 тысяч евро и принудительное психологическое лечение. В число требований вошли компенсация гражданским сторонам и регистрация в реестре сексуальных преступников.

Из-за обвинения в Госдуме призвали лишить Депардье российского гражданства. С таким предложением выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Политик посоветовал актеру уважать страну, где ему дали паспорт.

Между тем лишение Депардье паспорта РФ вряд ли возможно, так как эта возможность не предусмотрена в правовом поле. Об этом заявил гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс, сообщает News.ru.

"Гражданство может быть прекращено, если лицо при его получении предоставило заведомо ложные сведения, уклонилось от принесения присяги либо совершило действия, подпадающие под перечень преступлений, представляющих угрозу национальной безопасности", – сказал Адамс, добавив, что высказывания без состава преступления не являются основанием для прекращения гражданства.

Кроме того, отметил юрист, конфискация имущества также возможна только после судебного постановления.

"В отношении Депардье таких решений нет. Более того, инициатива изъять имущество на основании политических или этических суждений противоречит как российской Конституции, так и международным обязательствам России", – заключил Адамс.

В 2024 году Депардье заключили под стражу в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми двумя женщинами. Актеру была "вручена повестка в исправительный суд", однако вскоре его выпустили из коммиссариата полиции.

Спустя время прокуратура Парижа потребовала начать судебный процесс в отношении французского актера по делу о домогательствах. Тогда ведомство отмечало, что Депардье должен предстать перед департаментским уголовным судом.