24 февраля, 18:05Культура
Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Французский актер Жерар Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами, передает Agence France-Presse (AFP).
По данным СМИ, в деле указаны отягчающие обстоятельства.
В прошлом году Депардье заключили под стражу в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми двумя женщинами. Актеру была "вручена повестка в исправительный суд", однако вскоре его выпустили из коммиссариата полиции.
Прокуратура Парижа позднее потребовала начать судебный процесс в отношении французского актера по делу о домогательствах. Тогда ведомство отмечало, что Депардье должен предстать перед департаментским уголовным судом.