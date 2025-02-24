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Французский актер Жерар Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами, передает Agence France-Presse (AFP).

По данным СМИ, в деле указаны отягчающие обстоятельства.

В прошлом году Депардье заключили под стражу в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми двумя женщинами. Актеру была "вручена повестка в исправительный суд", однако вскоре его выпустили из коммиссариата полиции.

Прокуратура Парижа позднее потребовала начать судебный процесс в отношении французского актера по делу о домогательствах. Тогда ведомство отмечало, что Депардье должен предстать перед департаментским уголовным судом.