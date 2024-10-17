Entertainment Weekly: психотерапевт рэпера Dr. Dre подала на него в суд за домогательства

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Психотерапевт рэпера Dr. Dre Чарльз Софи направила на этой неделе иск в Верховный суд Лос-Анджелеса из-за домогательств со стороны исполнителя. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Как заявила девушка в иске, она работала брачным консультантом для рэпера и его супруги в 2018 году, являясь медиатором до тех пор, пока пара не развелась. Однако примерно через год Dr. Dre начал писать ей, направляя сообщения по ночам. В некоторых из них, по ее словам, присутствовали угрозы насилия.

"Никто не должен подвергаться такому оскорбительному, мучительному поведению. Особенно, когда человек, подвергающийся этим угрозам и невыносимым домогательствам, является врачом, который усердно работал, чтобы вылечить своего пациента", – заявила Софи.

В качестве доказательств девушка предоставила копии сообщений, в которых Dr. Dre угрожает специалисту, ссылаясь на некую информацию о ней, полученную от других лиц. Девушка напомнила, что в прошлом рэпера уже обвиняли в насилии, поэтому она боится реализации исполнителем угроз, которые причинят ей физический вред или погубят ее. Как утверждает психотерапевт, она не хочет выходить из дома без бронежилета.

В свою очередь, Dr. Dre заявил, что именно Софи вела себя непрофессионально, обвинив девушку в неисполнении обязанностей, особенно в отношении его детей.

Ранее с американского актера Арми Хаммера сняли обвинения по делу об изнасиловании в 2021 году. Женщина, заявившая об этом в полицию, сказала, что сексуальное преступление было совершено в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. По ее словам, артист насиловал ее больше четырех часов и бил головой об стену.

Однако в 2023 году Хаммер выразил благодарность окружному прокурору за тщательное расследование, которое позволило установить отсутствие факта преступления. Он добавил, что после очищения своего имени готов к восстановлению репутации.

