Гипнотизера Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах

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Американского иллюзиониста и гипнотизера Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах 16 женщин. Об этом пишет издание The Guardian.

По словам предполагаемых жертв, Копперфильд совершал преступления с 1980-х по 2014 год. Большинство женщин на тот момент являлись несовершеннолетними. В материале уточнили, что многим девушкам Копперфильд обещал продвижение в карьере.

Так, Бритни Льюис заявляла о насилии со стороны иллюзиониста еще в 2018 году. По словам женщины, в 1988-м Копперфильд дал ей наркотические вещества и изнасиловал. Льюис на тот момент было 17 лет, и она работала моделью. Другая обвинительница заявила о подобных инцидентах, которые произошли с ней и ее подругой.

По данным газеты, некоторые женщины сообщили, что гипнотизер вел себя непристойно на части своих выступлений. В том числе это видели и родители его несовершеннолетних жертв. Одна из зрительниц после шоу обратилась в полицию, но ее заявление не восприняли всерьез.

В свою очередь, адвокаты Копперфильда заявили, что обвинения в его адрес являются ложными. Они дополнили, что гипнотизер далек от наркотиков, а также "никогда и ни с кем не вел себя ненадлежащим образом, тем более с несовершеннолетними".

Ранее Высший суд штата Нью-Йорк отменил тюремный срок продюсера Харви Вайнштейна за изнасилование. Его обвиняли в харрасменте несколько десятков женщин, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.