Суд отменил 23-летний тюремный срок продюсера Харви Вайнштейна за изнасилование

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Высший суд штата Нью-Йорк отменил приговор голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения за изнасилование и принуждение к сексу. Об этом сообщает издание AP.

Инстанция, которая рассматривала апелляцию продюсера, постановила, что судебный процесс в 2020 году прошел с "вопиющими" нарушениями. Как считает высший суд штата, было недопустимо позволить женщинам давать показания по обвинениям, не касающимся дела.

"Мы приходим к выводу, что суд первой инстанции ошибочно принял к сведению показания о якобы имевших место ранее не зарегистрированных действиях сексуального характера в отношении лиц, не являющихся заявителями о совершенных преступлениях", – говорится в сообщении.

Уточняется, что будет назначено новое судебное разбирательство.

Вайнштейна обвиняли в харрасменте несколько десятков женщин. Так, в The New York Times опубликовали материал, в котором рассказывалось, что Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение. Более 80 женщин, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальму Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера.

Вайнштейн свою вину отрицал, однако в 2020 году суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии. Присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения из пяти – в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

В 2022 году в Великобритании Вайнштейну предъявили новое обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности женщины в 1996 году. Через год английская актриса Джулия Ормонд также подала иск в Верховный суд Нью-Йорка против продюсера за сексуальное насилие и избиение. Она утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда они встретились за деловым ужином в Нью-Йорке в декабре 1995 года.

В феврале 2023 года продюсера приговорили к еще 16 годам колонии за изнасилование актрисы из Лос-Анджелеса в 2013 году. Несмотря на отмену приговора 2020 года, прошлогоднее решение суда остается в силе, поэтому Вайнштейн продолжит отбывать наказание в тюрьме.

