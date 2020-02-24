Продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании

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Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения – в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости.

В Нью-Йорке рассматривается дело в отношении продюсера. Его обвиняют в изнасиловании женщины в 2013 году и сексуальных домогательствах в отношении другой женщины в 2006 году. Кроме того, дело Вайнштейна рассматривают также в Калифорнии.

Против продюсера Харви Вайнштейна высказались, в том числе, известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман, Эшли Джадд и другие – всего более 80 женщин. Сам кинопроизводитель отрицал обвинения в свой адрес.

Ранее в январе стало известно, что Харви Вайнштейна могут судить за преступления насильственного хозяйства. По словам прокурора Джеки Лейси, следствию предстоит изучить соответствующие улики.

